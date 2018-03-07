В Кыргызстане задержана мошенница из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Караколе по подозрению в мошенничестве задержана гражданка Узбекистана, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульской области.
По информации милиции, 42-летняя женщина «цыганской национальности» под предлогом снятия порчи выманивала у своих жертв ювелирные изделия и мобильные телефоны.
Как сообщили в пресс-службе, 8 февраля, придя домой и войдя в доверие к 45-летней жительнице областного центра, злоумышленница предложила ей снять порчу. Во время проведения своего обряда подозреваемая в мошенничестве смогла завладеть четырьмя мобильными телефонами различных марок.
По данному факту следственной службой городской милиции возбуждено уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» Уголовного кодекса КР. В настоящее время идут следственные мероприятия.
По мнению сотрудников милиции, задержанная могла работать в паре со знакомыми, которые также были доставлены в городской отдел внутренних дел. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям.
Есть и другие способы мошенничества, которые «принесли» в Кыргызстан иностранные граждане. К примеру, в Бишкеке были задержаны камерунец и гвинеец, которые хотели превратить бумагу в доллары.
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