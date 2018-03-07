Большой ком снега упал на детскую коляску в новосибирском дворе

— По счастливой случайности ребенка в ней не было: отец вынес коляску и ждал мать с малышом. Мужчина успел отскочить и не получил травм, — рассказывают очевидцы.

Как ранее писала «Комсомольская правда», в среду от схода снега с крыш пострадали три автомобиля. У дома № 32 на улице Станиславского у автомобиля «ВАЗ 2114» снег повредил крышу и разбил заднее стекло. Во дворе дома № 60 на улице Красина у автомобиля разбито лобовое стекло. Еще один случай схода снега произошел у клиники микрохирургии глаза на улице Александра Невского, 3. В результате у автомобиля Nissan Sunny разбито лобовое стекло и есть вмятина на капоте.