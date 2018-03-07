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18:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Узбекистанцев эвакуировали из сломанного автобуса в Карагандинской области

Автобус из-за технической неисправности остановился вблизи поселка — пассажиров доставили в пункт обогрева.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Карагандинской области, сообщает пресс-служба УЧС Темиртау.

Автобус марки Setra сообщением Сарыагаш — Петропавловск остановился вблизи поселка Баймырза из-за технической неисправности. Пассажиры автобуса, позвонив на линию «112», попросили об эвакуации.

«Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия были направлены силы и средства УЧС г. Темиртау, в/ч 5516 Национальной гвардии на двух единицах техники в сопровождении экипажа дорожной полиции МПС УВД г. Темиртау», — говорится в сообщении.

Пассажиры автобуса — 53 граждан Узбекистана были доставлены в пункт обогрева, пострадавших нет.

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