Узбекистанцев эвакуировали из сломанного автобуса в Карагандинской области
Автобус
Автобус
АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Пассажиров автобуса эвакуировали на трассе в Карагандинской области, сообщает
Автобус марки Setra сообщением Сарыагаш — Петропавловск остановился вблизи поселка Баймырза
«Для проведения
Пассажиры автобуса — 53 граждан Узбекистана были доставлены в пункт обогрева, пострадавших нет.
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