Узбекистанцев эвакуировали из сломанного автобуса в Карагандинской области

«Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия были направлены силы и средства УЧС г. Темиртау, в/ч 5516 Национальной гвардии на двух единицах техники в сопровождении экипажа дорожной полиции МПС УВД г. Темиртау», — говорится в сообщении.