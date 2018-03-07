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18:48 (мск), источник: Nur.kz

Учительница умерла в школе в Актау

7 марта в школе № 8 Актау умерла преподавательница, которой не помогли реанимационные усилия медиков, передает Lada.kz.

Источник: Nur.kz

Скорую помощь для учительницы школы вызвали в 11:40. К прибытию врачей женщина была в бессознательном состоянии. Медики пытались реанимировать пациентку, но в 12:07 были вынуждены констатировать смерть.

«Вскрытие определит причину смерти. Как говорят другие школьные работники, у женщины перед кончиной были жалобы на высокое давление. На учете в диспансере покойная не состояла, за медицинской помощью не обращалась», — сообщил Рахимжан Елтаев, заместитель главврача Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

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