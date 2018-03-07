Учительница умерла в школе в Актау

Скорую помощь для учительницы школы вызвали в 11:40. К прибытию врачей женщина была в бессознательном состоянии. Медики пытались реанимировать пациентку, но в 12:07 были вынуждены констатировать смерть.

«Вскрытие определит причину смерти. Как говорят другие школьные работники, у женщины перед кончиной были жалобы на высокое давление. На учете в диспансере покойная не состояла, за медицинской помощью не обращалась», — сообщил Рахимжан Елтаев, заместитель главврача Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.