Учительница умерла в школе в Актау
7 марта в школе № 8 Актау умерла преподавательница, которой не помогли реанимационные усилия медиков, передает Lada.kz.
7 марта в школе № 8 Актау умерла преподавательница, которой не помогли реанимационные усилия медиков, передает Lada.kz.
Скорую помощь для учительницы школы вызвали в 11:40. К прибытию врачей женщина была в бессознательном состоянии. Медики пытались реанимировать пациентку, но в 12:07 были вынуждены констатировать смерть.
«Вскрытие определит причину смерти. Как говорят другие школьные работники, у женщины перед кончиной были жалобы на высокое давление. На учете в диспансере покойная не состояла, за медицинской помощью не обращалась», — сообщил Рахимжан Елтаев, заместитель главврача Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.
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