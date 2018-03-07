В омской школе на ребенка во время урока обрушился потолок
Мальчика увезли на скорой в больницу.
Мальчика увезли на скорой в больницу.
Сегодня в школе № 7 на пятиклассника упала потолочная плитка. Происшествие случилось прямо на уроке. По словам очевидцев, мальчика вывели из кабинета в крови, учителя вызвали скорую помощь.
О происшествии также известили полицию. Как рассказали в
Омичка Вероника Сычева, находившаяся рядом с кабинетом, где рухнул потолок, пояснила порталу Om1.ru, что плита была бетонная.
— На тот момент я была частично рядом с тем кабинетом и услышала глухой грохот, но и подумать не могла, что произошло нечто подобное. На перемене мы заметили кровь в коридоре и подошли к одноклассницам мальчика. Они рассказали нам, что с потолка сначала посыпалась штукатурка, следом бетон, мальчик не успел отреагировать, все выбежали из кабинета, — рассказала она.
Отметим, школу № 7 на бульваре Архитекторов построили не так давно: она работает с августа 2015 года.
При этом Вероника Сычева отмечает, что проверки там проходят регулярно, обнаруженные дефекты сразу исправляют.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.