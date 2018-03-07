В омской школе на ребенка во время урока обрушился потолок

Сегодня в школе № 7 на пятиклассника упала потолочная плитка. Происшествие случилось прямо на уроке. По словам очевидцев, мальчика вывели из кабинета в крови, учителя вызвали скорую помощь.

О происшествии также известили полицию. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, 12-летний школьник получил телесные повреждения элементом подвесного потолка — на него сначала посыпалась штукатурка, а затем обрушилась плитка. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали травму волосистой части головы. Госпитализация не потребовалась: медики оказали ему помощь и отпустили домой.

Омичка Вероника Сычева, находившаяся рядом с кабинетом, где рухнул потолок, пояснила порталу Om1.ru, что плита была бетонная.

— На тот момент я была частично рядом с тем кабинетом и услышала глухой грохот, но и подумать не могла, что произошло нечто подобное. На перемене мы заметили кровь в коридоре и подошли к одноклассницам мальчика. Они рассказали нам, что с потолка сначала посыпалась штукатурка, следом бетон, мальчик не успел отреагировать, все выбежали из кабинета, — рассказала она.

Отметим, школу № 7 на бульваре Архитекторов построили не так давно: она работает с августа 2015 года.