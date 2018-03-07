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19:17 (мск), источник: Tengrinews

Сильный ветер в Астане: число пострадавших увеличилось

Число пострадавших из-за непогоды в Астане увеличилось. 7 марта в травмпункт обратились 42 человека, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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«За сегодня, 7 марта, всего в травмпункт обратилось 42 человека, из них 31 человек получил травмы на улице. Двоих пришлось госпитализировать. Оба госпитализированных получили травмы на улице», — прокомментировали в пресс-службе «НИИ Травматологии и ортопедии».

6 марта на улицах Астаны пострадали 33 человека, всего за помощью врачей в травмпункт в тот день обратились 72 человека.

В столице объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 28 метров в секунду. Жителей и гостей столицы попросили держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов. В случае если сильный ветер застал граждан на улице, им рекомендовано укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Из-за сильного ветра строительный кран упал на одной из стройплощадок в Астане.

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