Сильный ветер в Астане: число пострадавших увеличилось

Источник: Tengrinews

Читайте также Упавший с крыши снег травмировал женщину в Астане

«За сегодня, 7 марта, всего в травмпункт обратилось 42 человека, из них 31 человек получил травмы на улице. Двоих пришлось госпитализировать. Оба госпитализированных получили травмы на улице», — прокомментировали в пресс-службе «НИИ Травматологии и ортопедии».

6 марта на улицах Астаны пострадали 33 человека, всего за помощью врачей в травмпункт в тот день обратились 72 человека.