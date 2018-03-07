Сильный ветер в Астане: число пострадавших увеличилось
Число пострадавших
Число пострадавших
«За сегодня, 7 марта, всего в травмпункт обратилось 42 человека, из них 31 человек получил травмы на улице. Двоих пришлось госпитализировать. Оба госпитализированных получили травмы на улице», — прокомментировали в
6 марта на улицах Астаны пострадали 33 человека, всего за помощью врачей в травмпункт в тот день обратились 72 человека.
В столице объявлено штормовое предупреждение
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