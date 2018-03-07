В Москве арестовали экс-сенатора Дерева
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего члена Совета Федерации от
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал бывшего члена Совета Федерации от
По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы
Следователи СК РФ перед началом рассмотрения ходатайства об аресте приобщил рапорт полицейского, в котором указывается, что «Дерев симулировал болезнь при задержании». Кроме того, по данным следствия, обвиняемый «оказывал давление на свидетелей, высказывал угрозы увольнения свидетеля» и угрозы «физической расправы».
Второй следователь пояснил, что «ранее Дерев игнорировал повестки с вызовом» на допрос.
«Почему в отношении него не возбуждено отдельное дело? Дело возбуждено в отношении пяти лиц, Дерева там вообще нет», — в жесткой форме обратился судья Артур Карпов к следователю. Но тот пояснил, что, изучив 260 томов, которые на данный момент составляют уголовное дело, усмотрел основания для привлечения
Представитель прокуратуры выступила против ареста
Считаю, что основания для избрания исключительной меры пресечения нет, поскольку следствием не представлены данные, свидетельствующие о невозможности избрания в отношении Дерева иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу.
Она также добавила, что повестки, на которые обратил внимание следователь, были «вручены в 2016 году».
Сам Дерев не стал возражать против ходатайства следствия об аресте, оставив данный вопрос «на усмотрение адвокатов, суда».
Адвокаты, в свою очередь, назвали рапорт «о симуляции болезни» ложным, поскольку «в деле имеется справка скорой помощи, у него был гипертонический криз, он ничего не симулировал».
«Также просим приобщить справку, в которой указано, что у Дерева было давление 185 на 105, данная справка выдана главврачом
Кроме Дерева, по его словам, в уголовном деле есть еще пять фигурантов — директора и другие лица. Они, по словам адвоката Бельского, все время с начала возбуждения дела находятся под подпиской о невыезде.
Сумма нанесенного ущерба в постановлении о привлечении Дерева в качестве обвиняемого не прописана, а само обвинение фигуранту не разъяснено, отметил адвокат Бельский.
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