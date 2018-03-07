В Москве арестовали экс-сенатора Дерева

Источник: РИА Новости

По данным СМИ, Дерев был задержан в рамках дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Дерев в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкессии по экономическим вопросам. По словам адвоката, следствие вменяет Дереву руководство «группой, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса».

Читайте также Сумма взяток в России за год выросла почти в три раза, до 7 млрд рублей

Следователи СК РФ перед началом рассмотрения ходатайства об аресте приобщил рапорт полицейского, в котором указывается, что «Дерев симулировал болезнь при задержании». Кроме того, по данным следствия, обвиняемый «оказывал давление на свидетелей, высказывал угрозы увольнения свидетеля» и угрозы «физической расправы».

Второй следователь пояснил, что «ранее Дерев игнорировал повестки с вызовом» на допрос.

«Почему в отношении него не возбуждено отдельное дело? Дело возбуждено в отношении пяти лиц, Дерева там вообще нет», — в жесткой форме обратился судья Артур Карпов к следователю. Но тот пояснил, что, изучив 260 томов, которые на данный момент составляют уголовное дело, усмотрел основания для привлечения экс-сенатора в качестве обвиняемого уже по возбужденному делу.

Представитель прокуратуры выступила против ареста экс-сенатора от Карачаево-Черкессии. По ее словам, дело возбуждено в 2012 году, а сами события, которые вменяются Дереву относятся к 2007−2008 годам.

Считаю, что основания для избрания исключительной меры пресечения нет, поскольку следствием не представлены данные, свидетельствующие о невозможности избрания в отношении Дерева иной меры пресечения, кроме как заключения под стражу. Прокурор

Она также добавила, что повестки, на которые обратил внимание следователь, были «вручены в 2016 году».

Сам Дерев не стал возражать против ходатайства следствия об аресте, оставив данный вопрос «на усмотрение адвокатов, суда».

Читайте также Граждан расспросили о взятках в российских вузах и поликлиниках

Адвокаты, в свою очередь, назвали рапорт «о симуляции болезни» ложным, поскольку «в деле имеется справка скорой помощи, у него был гипертонический криз, он ничего не симулировал».

«Также просим приобщить справку, в которой указано, что у Дерева было давление 185 на 105, данная справка выдана главврачом Карачаево-Черкесской горбольницы», — сказал один из адвокатов обвиняемого Кирилл Бельский.

Кроме Дерева, по его словам, в уголовном деле есть еще пять фигурантов — директора и другие лица. Они, по словам адвоката Бельского, все время с начала возбуждения дела находятся под подпиской о невыезде.