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19:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Джип врезался в полицейский участок в Уральске

ДТП произошло около 16.30 в поселке Селекционный, передает региональный портал mgorod.kz.

Источник: Newtimes.kz

Автомобиль «Ниссан» ехал по улице Даля в сторону города и на остановке «Поссовет» стал обгонять другой автомобиль.

«Я пошел на обгон, и впереди идущий автомобиль стал поворачивать налево. Я тоже вывернул руль в левую сторону, съехал на обочину и врезался в рекламный стенд. От него меня откинуло к участковому пункту», — пояснил водитель джипа.

Стоит отметить, что водитель внедорожника не пострадал. На месте работают полицейские-дознаватели.

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