Джип врезался в полицейский участок в Уральске

Автомобиль «Ниссан» ехал по улице Даля в сторону города и на остановке «Поссовет» стал обгонять другой автомобиль.

«Я пошел на обгон, и впереди идущий автомобиль стал поворачивать налево. Я тоже вывернул руль в левую сторону, съехал на обочину и врезался в рекламный стенд. От него меня откинуло к участковому пункту», — пояснил водитель джипа.