Джип врезался в полицейский участок в Уральске
ДТП произошло около 16.30 в поселке Селекционный, передает региональный портал mgorod.kz.
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ДТП произошло около 16.30 в поселке Селекционный, передает региональный портал mgorod.kz.
Автомобиль «Ниссан» ехал по улице Даля в сторону города и на остановке «Поссовет» стал обгонять другой автомобиль.
«Я пошел на обгон, и впереди идущий автомобиль стал поворачивать налево. Я тоже вывернул руль в левую сторону, съехал на обочину и врезался в рекламный стенд. От него меня откинуло к участковому пункту», — пояснил водитель джипа.
Стоит отметить, что водитель внедорожника не пострадал. На месте работают
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