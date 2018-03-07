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20:28 (мск), источник: Sputnik.by

Двух чиновников Гомельского облисполкома подозревают в коррупции

«Вертикальщики» главного управления юстиции обвиняются в хищениях в особо крупном размере.

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух чиновников Гомельского областного исполнительного комитета, которых подозревают в хищениях в особо крупном размере, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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«В производстве следственного управления УСК по Гомельской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении двух должностных лиц управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома», — сказала она.

По словам Кривоноговой, чиновников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время, по данным представителя УСК, по делу проводятся необходимые следственные действия.

Статья 210 УК в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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