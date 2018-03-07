Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в горах Чечни

Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть.

Рамзан Кадыров