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7 марта, источник: Интерфакс

Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в горах Чечни

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Разбившийся в Чечне вертолет упал в пропасть с высоты 150 метров при высадке пограничников, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент предварительная информация по крушению вертолета Ми-8 следующая. Сегодня вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итумкалинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу», — написал Кадыров в своем телеграме.

Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть.
Рамзан Кадыров

Он добавил, что на месте крушения были найдены пятеро погибших и двое пострадавших .

«Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации. Если состояние бойца позволит, то он будет перевезён в госпиталь в Москву», — добавил Кадыров.

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