В Екатеринбурге дым от мусора стал причиной эвакуации более 200 посетителей супермаркета
В Екатеринбурге
В Екатеринбурге
Инцидент произошел в многофункциональном здании, где кроме супермаркета находились офисы нескольких десятков организаций. На место ЧП стянули 14 единиц техники и почти полсотни спасателей.
Как выяснилось, в самом здании пожара не было. Возле строения горел мусор, и дым затянуло в помещение с банкоматом. Пожар в скорые сроки был потушен.
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