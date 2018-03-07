В Екатеринбурге дым от мусора стал причиной эвакуации более 200 посетителей супермаркета

Инцидент произошел в многофункциональном здании, где кроме супермаркета находились офисы нескольких десятков организаций. На место ЧП стянули 14 единиц техники и почти полсотни спасателей.

Как выяснилось, в самом здании пожара не было. Возле строения горел мусор, и дым затянуло в помещение с банкоматом. Пожар в скорые сроки был потушен.