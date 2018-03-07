Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хотели Украину? Получите!»: Пушков обратился к европейцам
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Анастасию Волочкову заподозрили в беременности
Путин изменил порядок отбора призывников в России
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
7 марта, источник: ЕАН

В Екатеринбурге дым от мусора стал причиной эвакуации более 200 посетителей супермаркета

В Екатеринбурге из-за задымления в помещении банкомата эвакуировали более 200 человек из здания супермаркета на улице Сиреневый бульвар, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в многофункциональном здании, где кроме супермаркета находились офисы нескольких десятков организаций. На место ЧП стянули 14 единиц техники и почти полсотни спасателей.

Как выяснилось, в самом здании пожара не было. Возле строения горел мусор, и дым затянуло в помещение с банкоматом. Пожар в скорые сроки был потушен.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 У «Атомстройкомлекса» уводят жилой фонд
Совещание, которое Путин проведет в
Страны НАТО проведут масштабные военные учения у границ России
Канцлер Австрии назвал «идиотизмом» планы США по введению пошлин
Пентагон огорчили заявления Путина о новых системах вооружений
Невеста принца Гарри крестилась
В России зимняя температура может подняться на пять градусов
McDonald’s изменил логотип в честь 8 Марта
В Госдепе похвалили украинцев за экономию газа
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь