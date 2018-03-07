Убившему 17 человек стрелку из Флориды предъявили обвинения

Все 17 убийств рассматриваются как убийства первой степени, то есть умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.
Как писали СМИ, Николас Круз был приемным ребенком. Его приемные родители умерли, и Круз остался один. Юноша проходил обследование у психиатров в 2016 году, но те сочли, что он не представляет угрозы для общества.
Телеканал Fox News сообщает, что располагает документами, где зафиксированы наблюдения за поведением обвиняемого в одиночной тюремной камере. В частности, полицейские отмечают, что в первые три дня после задержания 19-летний Круз был спокоен, отзывчив, говорил логично и связно.
Согласно записям, 24 февраля он попросил передать ему Библию. При этом в документе говорится, что ночами он плохо спит.
После трагедии во Флориде президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ценза на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия.
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