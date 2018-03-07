Убившему 17 человек стрелку из Флориды предъявили обвинения

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Все 17 убийств рассматриваются как убийства первой степени, то есть умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.

Как писали СМИ, Николас Круз был приемным ребенком. Его приемные родители умерли, и Круз остался один. Юноша проходил обследование у психиатров в 2016 году, но те сочли, что он не представляет угрозы для общества.

Телеканал Fox News сообщает, что располагает документами, где зафиксированы наблюдения за поведением обвиняемого в одиночной тюремной камере. В частности, полицейские отмечают, что в первые три дня после задержания 19-летний Круз был спокоен, отзывчив, говорил логично и связно.

Согласно записям, 24 февраля он попросил передать ему Библию. При этом в документе говорится, что ночами он плохо спит.