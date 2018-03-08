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00:22 (мск), источник: Kazinform

Напавшего на полицейского сельчанина осудили в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ — Житель села Каратобе в состоянии алкогольного опьянения обругал инспектора местной полицейской службы и ударил его. Оценку действиям напавшего дали в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В суде ЗКО рассказали подробности дела. Подсудимый оскорбил полицейского, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, нецензурной бранью, а после еще и ударил. Сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, но это не спасло его от наказания.

«Суд признал виновным жителя села Каратобе и приговорил к одному году ограничения свободы», — проинформировали в пресс-службе областного суда.

Дело рассматривал Каратобинский районный суд, наказание определено по ст. 378 ч. 1 УК РК «Оскорбление представителя власти» и по ст. 380 УК РК — «Применение насилия в отношении представителя власти».

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