Госслужащие подрались в рабочем кабинете в Кокшетау

Инцидент произошел 1 февраля. Потерпевшая заявила, что к ней в кабинет пришла сотрудница службы управления персоналом, которая ознакомила ее с решением о дисциплинарной ответственности. Несогласная с этим решением, она направилась в кабинет председателя ревизионной комиссии, которая вскочив с места начала ее трясти, при этом поцарапала левую грудь.