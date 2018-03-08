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08:17 (мск), источник: Kazinform

Массовая гибель рыбы близ Астаны: экологи выясняют причину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Экологи выясняют причину массовой гибели рыбы в водоеме близ Астаны. Там на поверхность всплыли сотни мертвых особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

Источник: Kazinform

О ЧП местным властям сообщили рыбаки. Приехав на водоем, они увидели всплывшую на поверхность мертвую рыбу. Такого, по словам местных жителей, раньше здесь никогда не было.

Были вызваны экологи. Специалисты обследовали водоем, но сказать, что стало причиной гибели рыбы, пока не могут.

«Аппаратом акима сельского округа совместно с экологами области и с природоохранной полицией был совместный выезд, где составлен соответствующий акт, взята проба воды для лаборатории. Эта вода направлена в город Кокшетау. На сегодня пока результатов нет», — сказал исполняющий обязанности акима сельского округа Косшы Акмолинской области Султан Оракбай,

По предварительной версии чиновников, рыба задохнулась. Мор рыбы, по их мнению, произошел из-за нехватки кислорода в воде. Сильные морозы привели к тому, что на этом водоеме образовался толстый слой льда.

Сказать точно, что стало причиной массовой гибели рыбы, можно будет только после того, как будут готовы результаты анализов. Исследования проб воды займут несколько дней.

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