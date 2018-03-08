При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли пять человек
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в 12-этажном жилом доме на улице Хлобыстова в Москве, никто не пострадал, сообщили в четверг ТАСС в
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в 12-этажном жилом доме на улице Хлобыстова в Москве, никто не пострадал, сообщили в четверг ТАСС в
«Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек», — сказали в ведомстве.
По словам сотрудника
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