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06:38 (мск), источник: ТАСС

При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли пять человек

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в 12-этажном жилом доме на улице Хлобыстова в Москве, никто не пострадал, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек», — сказали в ведомстве.

По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей. Площадь пожара составила 47 кв. м, в 5:22 мск его ликвидировали.

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