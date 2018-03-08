При пожаре в жилом доме на востоке Москвы спасли пять человек

«Пожар произошел в доме 20, корпус 2 по улице Хлобыстова. В ходе тушения спасены пять человек», — сказали в ведомстве.

По словам сотрудника пресс-службы, очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже дома, откуда огонь частично перешел на балконы пятого и шестого этажей. Площадь пожара составила 47 кв. м, в 5:22 мск его ликвидировали.