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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье две девочки сбежали из детского сада и едва не замерзли на трассе

Инцидент произошел в Краснокамске.

7 марта около 11.30 с прогулки из детского сада № 41 сбежали две пятилетние девочки. Они шли по дороге по улице Февральской около УЗСП в сторону города. Девочек заметила водитель проезжающего авто. Женщина ехала из города в сторону Краснокамской макаронной фабрики.

«Такой ветер на улице, у них сопли, щеки белые, руки без варежек, красные. Остановилась, спрашиваю кто вы, откуда идете? Пыталась привлечь на помощь проезжающие мимо автомобили, ни одна машина не остановилась… Всем все равно», — говорит Елена Саранина.

Неравнодушная женщина доставила девочек в отдел полиции Краснокамска. По словам женщины, детям даже не предложили горячего чаю, никто не обращал на них внимания. И только, когда Елена стала кричать, их приняли.

Оказалось, что девочки убежали с прогулки из детского сада. «Почему воспитатели, заведующая садом № 41 не вовремя забили тревогу?», — возмущается женщина.

В полицию прибежали испуганные родители девочек, которые забрали детей домой. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю информацию о сбежавших из садика детей подтвердили. Проводится проверка.

— Хорошо, что деовчек к нам оперативно доставили и с ними ничего не случилось, — сказали в ведомстве.

Напомним, что накануне в Перми ребенка, сбежавшего из детсада, нашли в развлекательном центре. Мальчик убежал из детского сада «Компас» в Мотовилихинском районе. Воспитателя, который не уследил за мальчиком, отстранили от работы.

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