Коза стоимостью более 100 тысяч рублей, пропавшая в Башкирии, найдена
Полицейские Мелеузовского района раскрыли кражу нубийской козы.
Полицейские Мелеузовского района раскрыли кражу нубийской козы.
Коза чистокровной нубийской породы, которая была украдена у фермера Мелеузовского района в 2017 году, найдена. Ее вернули хозяину. Об этом сообщает
Ранее у хозяина Эдуарда Нигматуллина уже увели козла Хана. Он подозревает туристов, которые могли увести козла для того, чтобы потом получить от него потомство. Позже украли ещё одну козу нубийской породы. Оказалось, что украл дорогостоящее животное работник своей же фермы. После того как подозрения пали на 58-летнего мужчину, полицейские стали искать козу в домах людей из числа его окружения. И нашли во дворе его близкой знакомой.
«Мужчина не стал отпираться и дал признательные показания. На незаконные действия его толкнула жажда наживы», — уточняют в
Полицейские вернули животное законному хозяину.
Заведено уголовное дело по статье «Кража».
Козла Хана фермер Эдуард Нигматуллин купил в 2016 году на выигранный по линии Минсельхоза РБ грант. Его стоимость сам хозяин оценивал в 175 тысяч рублей. Козел чипирован. Коза стоит, по оценкам, 120 тысяч рублей.
По его словам, Хан пропал 17 августа с пастбища. Поиск в ближайших лесах и пастбищах не дал результата. Хозяин написал заявление в полицию и даже объявлил вознаграждение за информацию о пропавшем животном.
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