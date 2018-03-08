Около Красного Яра водитель Toyota погиб, столкнувшись с грузовиком

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..

По предварительным данным, водитель Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза Volvo и допустил столкновение с ним. В результате ДТП водитель Toyota оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия медицинской помощи.