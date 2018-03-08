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17:30 (мск), источник: Volga News

Около Красного Яра водитель Toyota погиб, столкнувшись с грузовиком

ДТП со смертельным исходом произошло в четверг, 8 марта, в 08:30 на обводной автодороге села Красный Яр в Красноярском районе области.

Прибывшие сотрудники ГИБДД организовали движение на участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области..

По предварительным данным, водитель Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза Volvo и допустил столкновение с ним. В результате ДТП водитель Toyota оказался зажат в автомобиле и скончался до прибытия медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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