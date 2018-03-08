25-летний калининградец жестоко избил приятеля прямо на танцполе
Инцидент произошел в одном из ночных клубов города.
Инцидент произошел в одном из ночных клубов города.
Участковые полиции установили причастность 25-летнего калининградца к избиению приятеля на танцполе в ночном клубе. Как сообщили в
Полицейские установили, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим, которые знакомы длительное время, возник на почве личной неприязни.
Если вина подозреваемого будет доказана, он может лишиться свободы на срок до трех лет.
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