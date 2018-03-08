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17:56 (мск), источник: Комсомольская правда

25-летний калининградец жестоко избил приятеля прямо на танцполе

Инцидент произошел в одном из ночных клубов города.

Участковые полиции установили причастность 25-летнего калининградца к избиению приятеля на танцполе в ночном клубе. Как сообщили в пресс-службе УМВД, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений, расположенных на улице Карла Маркса. По предварительным данным, злоумышленник набросился на оппонента прямо на танцполе и нанес ему несколько ударов по лицу и голове. В результате пострадавший с переломом челюсти был госпитализирован. По результатам экспертизы здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.

Полицейские установили, что конфликт между подозреваемым и потерпевшим, которые знакомы длительное время, возник на почве личной неприязни.

Если вина подозреваемого будет доказана, он может лишиться свободы на срок до трех лет.

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