25-летний калининградец жестоко избил приятеля прямо на танцполе

Участковые полиции установили причастность 25-летнего калининградца к избиению приятеля на танцполе в ночном клубе. Как сообщили в пресс-службе УМВД, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений, расположенных на улице Карла Маркса. По предварительным данным, злоумышленник набросился на оппонента прямо на танцполе и нанес ему несколько ударов по лицу и голове. В результате пострадавший с переломом челюсти был госпитализирован. По результатам экспертизы здоровью мужчины причинен вред средней тяжести.