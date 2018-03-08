В Новочеркасске упавший с крыши снег раздавил припаркованную внизу машину

В Новочеркасске припаркованный около школы автомобиль оказался смят снегом, упавшим с крыши учебного заведенния. В социальной сети появилась фотография раздаленного ВАЗ-2109. О пострадавших не сообщается.

В комментариях горожане возмущаются тому, что ударная куча снега могла рухнуть на человека, а тем более на ребенка. Люди сочувствуют автовладельцу и советуют ему отсудить стоимомть ремонта машины у коммунальной службы, ответственной за школьную территорию.