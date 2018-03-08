В Новочеркасске упавший с крыши снег раздавил припаркованную внизу машину
Горожане в шоке от произошедшего.
Горожане в шоке от произошедшего.
В Новочеркасске припаркованный около школы автомобиль оказался смят снегом, упавшим с крыши учебного заведенния. В социальной сети появилась фотография раздаленного ВАЗ-2109. О пострадавших не сообщается.
— Снег с первой школы перелетел тротуар и уничтожил «девятку». Берегите детей! — написал автор снимка Андрей Карабедов.
В комментариях горожане возмущаются тому, что ударная куча снега могла рухнуть на человека, а тем более на ребенка. Люди сочувствуют автовладельцу и советуют ему отсудить стоимомть ремонта машины у коммунальной службы, ответственной за школьную территорию.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.