В Уфе нашли пропавшего студента Дмитрия Курносова
Парень не выходил на связь со 2 марта.
Парень не выходил на связь со 2 марта.
В Уфе прекратили поиски 19-летнего студента Дмитрия Курносова. Новость об исчезновении парня распространили однокурсники из Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса.
По их словам, в последний раз Дмитрия видели 2 марта возле Аграрного университета, после чего на связь он не выходил и на учебе не появлялся. Друзья заподозрили неладное и бросили клич в социальных сетях.
Слава богу, все обошлось. Как рассказал знакомые и соседи, Дмитрий находится сейчас у себя дома в поселке Нижегородке, и все с ним хорошо. Сами родители и не теряли своего сына, поиски никак не были согласованы с ними. Почему парень исчез и не отвечал на звонки, неизвестно.
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