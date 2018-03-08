В Уфе нашли пропавшего студента Дмитрия Курносова

По их словам, в последний раз Дмитрия видели 2 марта возле Аграрного университета, после чего на связь он не выходил и на учебе не появлялся. Друзья заподозрили неладное и бросили клич в социальных сетях.

Слава богу, все обошлось. Как рассказал знакомые и соседи, Дмитрий находится сейчас у себя дома в поселке Нижегородке, и все с ним хорошо. Сами родители и не теряли своего сына, поиски никак не были согласованы с ними. Почему парень исчез и не отвечал на звонки, неизвестно.