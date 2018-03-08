Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ на желание Киева получить с «Газпрома» «все до копейки»
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли пропавшего студента Дмитрия Курносова

Парень не выходил на связь со 2 марта.

В Уфе прекратили поиски 19-летнего студента Дмитрия Курносова. Новость об исчезновении парня распространили однокурсники из Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса.

По их словам, в последний раз Дмитрия видели 2 марта возле Аграрного университета, после чего на связь он не выходил и на учебе не появлялся. Друзья заподозрили неладное и бросили клич в социальных сетях.

Слава богу, все обошлось. Как рассказал знакомые и соседи, Дмитрий находится сейчас у себя дома в поселке Нижегородке, и все с ним хорошо. Сами родители и не теряли своего сына, поиски никак не были согласованы с ними. Почему парень исчез и не отвечал на звонки, неизвестно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Панамский сухогруз, шедший в Петербург, терпит крушение в Финском заливе
Под Хабаровском найден мешок с 26 отрубленными кистями рук
МИД РФ ответил на угрозы украинских националистов сорвать выборы
Американские танкисты оценили «Армату»
Путин поздравил женщин с 8 Марта и прочитал стихи
СМИ: шпиона Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы
Со счетов покойного Каддафи исчезли миллиарды евро
В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета
Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз
Спорт
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом» Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь