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18:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое человек погибли в ДТП с фурой в Иркутской области

Автомобиль Suzuki Cultus столкнулся лоб в лоб с большегрузом.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло 8 марта на 136 километре федеральной трассы «Байкал». В лобовом столкновении автомобиля Suzuki Cultus и большегруза Mercedes-Benz погибли трое человек.

— Предварительно девушка из Ангарска на легковой машине двигалась со стороны Иркутска в сторону Улан-Удэ, не справилась с управлением и столкнулась с фурой, — пишут в соцсетях. — Водитель легковушки и два пассажира погибли на месте.

Позже появилась уточняющая информация, что жертвы аварии проживали в Ангарске. Водитель Suzuki ехала вместе с супругом и матерью. В причинах случившегося сейчас разбираются полицейские.

А 7 марта мы сообщали о другой трагедии. Под лед реки Ия в Братском районе провалился КамАЗ, водитель погиб. Вероятно, он хотел срезать и воспользовался запрещенной переправой.

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