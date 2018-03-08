Трое человек погибли в ДТП с фурой в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло 8 марта на 136 километре федеральной трассы «Байкал». В лобовом столкновении автомобиля Suzuki Cultus и большегруза Mercedes-Benz погибли трое человек.

— Предварительно девушка из Ангарска на легковой машине двигалась со стороны Иркутска в сторону Улан-Удэ, не справилась с управлением и столкнулась с фурой, — пишут в соцсетях. — Водитель легковушки и два пассажира погибли на месте.

Позже появилась уточняющая информация, что жертвы аварии проживали в Ангарске. Водитель Suzuki ехала вместе с супругом и матерью. В причинах случившегося сейчас разбираются полицейские.