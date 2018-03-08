Трое человек погибли в ДТП с фурой в Иркутской области
Автомобиль Suzuki Cultus столкнулся лоб в лоб с большегрузом.
Автомобиль Suzuki Cultus столкнулся лоб в лоб с большегрузом.
Смертельное ДТП произошло 8 марта на 136 километре федеральной трассы «Байкал». В лобовом столкновении автомобиля Suzuki Cultus и большегруза
— Предварительно девушка из Ангарска на легковой машине двигалась со стороны Иркутска в сторону
Позже появилась уточняющая информация, что жертвы аварии проживали в Ангарске. Водитель Suzuki ехала вместе с супругом и матерью. В причинах случившегося сейчас разбираются полицейские.
А 7 марта мы сообщали о другой трагедии. Под лед реки Ия в Братском районе провалился КамАЗ, водитель погиб. Вероятно, он хотел срезать и воспользовался запрещенной переправой.
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