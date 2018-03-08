Спасатели сняли 25 рыбаков со льдины в Петербурге
Они не могли самостоятельно выбраться на берег
Они не могли самостоятельно выбраться на берег
Спасатели помогли рыбакам днем в четверг, 8 марта. Об этом сообщили в
Просьба о помощи от
Рыбаки сообщили, что в 10 метрах от берега во льду образовалась трещина, которую они не могут самостоятельно преодолеть и вернуться на берег. На место незамедлительно прибыли четыре спасательных судна на воздушных подушках и
В МЧС уточнили, что спасатели ежедневно мониторят акваторию, чтобы обеспечить безопасность горожан, особенно массово гуляющих по льду в центре города, и в случае необходимости моментально помочь людям.
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