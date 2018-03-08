Спасатели сняли 25 рыбаков со льдины в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Спасатели помогли рыбакам днем в четверг, 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Просьба о помощи от рыбаков-любителей поступила в МЧС примерно в 11:30. Они занимались подледным ловом неподалеку от судопропускного канала С-1 петербургской дамбы.

Рыбаки сообщили, что в 10 метрах от берега во льду образовалась трещина, которую они не могут самостоятельно преодолеть и вернуться на берег. На место незамедлительно прибыли четыре спасательных судна на воздушных подушках и пожарно-спасательный расчет. За несколько минут 25 рыбаков доставили со льдины на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.