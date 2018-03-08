В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом

Прибывшим полицейским рассказали, что невысокий мужчина в сером забежал в расположенный на первом этаже офис, наставил на менеджера пистолет и приказал наклонить голову. В чем была цель таких телодвижений, не ясно, но даже этого добиться он не смог. Получив твердый отказ, внезапно оробел и то ли одумался, то ли сбился с мыслей. Не выдвигая больше никаких требований, мужчина ушел, так ничего и не взяв.