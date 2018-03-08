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18:47 (мск), источник: ivbg.ru

В Кировском районе из банкомата похитили 2,5 миллиона рублей

7 марта 2018 года в полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Приладожский неизвестный проник в помещение почтового отделения и вскрыл банковское оборудование.

Источник: Reuters

Злоумышленник похитил денежные средства в сумме около 2,5 миллионов рублей и с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, розыску и задержанию злоумышленника.

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