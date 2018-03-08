В Кировском районе из банкомата похитили 2,5 миллиона рублей
7 марта 2018 года в полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Приладожский неизвестный проник в помещение почтового отделения и вскрыл банковское оборудование.
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