В Купчино женщина выпила чай и впала в кому
Полицейские Фрунзенского района Петербурга выясняют, что привело на больничную койку пациентку с отравлением.
Полицейские Фрунзенского района Петербурга выясняют, что привело на больничную койку пациентку с отравлением.
Как стало известно «Фонтанке», неизвестная женщина лет тридцати на вид поступила в НИИ Скорой помощи на Будапештской в ночь на 7 марта. Пациентку забрали с Белы Куна, 3 и поместили в токсикологию, диагностировав кому первой — самой легкой — степени и сильное отравление веществом психотропного действия. Само вещество при этом пока не установлено.
Позднее женщина смогла объяснить, что перед тем, как почувствовать себя плохо, выпила чай. Что именно могло входить в его состав, выясняется.
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