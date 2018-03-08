В Купчино женщина выпила чай и впала в кому

Как стало известно «Фонтанке», неизвестная женщина лет тридцати на вид поступила в НИИ Скорой помощи на Будапештской в ночь на 7 марта. Пациентку забрали с Белы Куна, 3 и поместили в токсикологию, диагностировав кому первой — самой легкой — степени и сильное отравление веществом психотропного действия. Само вещество при этом пока не установлено.