На строительном рынке под Ростовом произошел крупный пожар
Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, когда его удалось локализовать.
Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, когда его удалось локализовать.
Ростовские спасатели ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в пригороде, сообщили в
Огонь вспыхнул в кафе «Добрый Али» на Аксайском проспекте около трех часов дня 8 марта. Огонь распространился на площадь около 600 квадратных метров, существовала угроза того, что загорятся соседник здания. К счастью, пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. На месте работали 29 человек и девять машин.
О пострадавших и погибших не сообщается. Что послужило причиной пожара, установят специалисты.
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