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18:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

На строительном рынке под Ростовом произошел крупный пожар

Площадь пожара достигла 600 квадратных метров, когда его удалось локализовать.

Источник: РИА "Новости"

Ростовские спасатели ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в пригороде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в кафе «Добрый Али» на Аксайском проспекте около трех часов дня 8 марта. Огонь распространился на площадь около 600 квадратных метров, существовала угроза того, что загорятся соседник здания. К счастью, пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. На месте работали 29 человек и девять машин.

О пострадавших и погибших не сообщается. Что послужило причиной пожара, установят специалисты.

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