На строительном рынке под Ростовом произошел крупный пожар

Ростовские спасатели ликвидировали крупный пожар на строительном рынке в пригороде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в кафе «Добрый Али» на Аксайском проспекте около трех часов дня 8 марта. Огонь распространился на площадь около 600 квадратных метров, существовала угроза того, что загорятся соседник здания. К счастью, пожарным удалось быстро справиться с возгоранием. На месте работали 29 человек и девять машин.