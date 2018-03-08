Женщины устроили массовую драку в ресторане Стрельны

Источник: Комсомольская правда

Женщины устроили массовую драку в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в ночь на четверг, 8 марта. Участницы конфликта сидели в разных концах зала, однако это не помешало ссоре перерасти в потасовку.

По предварительной информации, дамы бросились друг на друга, вооружившись столовыми приборами. Они вцепились друг другу в волосы и угрожали каждому, кто пытался их остановить. Схватка была настолько жестокой, что разнимать представительниц прекрасного пола побоялись сотрудники ресторана и даже охрана.