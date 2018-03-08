Женщины устроили массовую драку в ресторане Стрельны
Праздничный ужин закончился жестокой схваткой с вилками и ножами.
Праздничный ужин закончился жестокой схваткой с вилками и ножами.
Женщины устроили массовую драку в Петродворцовом районе
По предварительной информации, дамы бросились друг на друга, вооружившись столовыми приборами. Они вцепились друг другу в волосы и угрожали каждому, кто пытался их остановить. Схватка была настолько жестокой, что разнимать представительниц прекрасного пола побоялись сотрудники ресторана и даже охрана.
К счастью, на место прибыл наряд полиции, и праздничный вечер дебоширки продолжили уже в отделении. Причина ссоры так и осталась загадкой. Как сообщается, ресторан никаких претензий выдвигать не планирует.
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