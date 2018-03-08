Автомобиль загорелся на ходу в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 мар — Sputnik. Легковой автомобиль Mazda Cronos загорелся во время движения в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как рассказал водитель, автомобиль двигался по проспекту Раимбека, и не доезжая до улицы Саина, машина неожиданно заглохла. Когда водитель попытался завести ее, из моторного отсека повалил дым.

Автовладелец принялся тушить возгорание самостоятельно, ему на помощь с огнетушителями подоспели водители других машин. К приезду пожарных удалось предотвратить распространение огня.