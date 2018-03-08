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18:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Таганроге взрывом раскурочило железный гараж

О пострадавших не сообщается.

Сегодня днем, 8 марта, в Таганроге на улице Трудовых резервов произошло ЧП: во дворе дома № 4/1 взорвался железный гараж. Об этом в социальной сети сообщила местная жительница Екатерина Бурлаченко, выложив фотографии пострадавшей постройки. Позже от очевидцев появилась информация, что внутри гаража находился газовый баллон, в котором, очевидно, произошла утечка.

Рвануло, когда хозяин помещения то ли завел двигатель машины, то ли неудачно выбросил сигарету. Раздался взрыв. Двери железной постройки отлетели на несколько метров, сам гараж покосился, мужчина остался жив. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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