В Таганроге взрывом раскурочило железный гараж

Сегодня днем, 8 марта, в Таганроге на улице Трудовых резервов произошло ЧП: во дворе дома № 4/1 взорвался железный гараж. Об этом в социальной сети сообщила местная жительница Екатерина Бурлаченко, выложив фотографии пострадавшей постройки. Позже от очевидцев появилась информация, что внутри гаража находился газовый баллон, в котором, очевидно, произошла утечка.