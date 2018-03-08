СМИ: британские спецслужбы уверены, что Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы

По мнению собеседников издания, нестандартный метод, который использовался для нападения, указывает на то, что покушение было совершено «действующими или бывшими финансируемыми государством участниками».

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Ни полиция, ни службы безопасности, которые занимаются расследованием, не раскрывают названия вещества, с помощью которого были отравлены господин Скрипаль и его дочь, характеризуя его как «очень редкое нервно-паралитическое». Британские СМИ сообщают, что Сергей Скрипаль и его дочь находятся в коме, это подтвердила министр внутренних дел королевства Эмбер Радд.

Ранее сообщалось, что один из консультантов автора скандального «досье» на Дональда Трампа Кристофера Стила имел с Сергеем Скрипалем тесные связи. Консультант, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что некоторое время был знаком с господином Скрипалем и жил с ним рядом.