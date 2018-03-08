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18:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ: британские спецслужбы уверены, что Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы

Спецслужбы Великобритании, которые занимаются расследованием нападения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, уверены, что за атакой стоят наемные убийцы, сообщает The Independent со ссылкой на источники.

По мнению собеседников издания, нестандартный метод, который использовался для нападения, указывает на то, что покушение было совершено «действующими или бывшими финансируемыми государством участниками».

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Ни полиция, ни службы безопасности, которые занимаются расследованием, не раскрывают названия вещества, с помощью которого были отравлены господин Скрипаль и его дочь, характеризуя его как «очень редкое нервно-паралитическое». Британские СМИ сообщают, что Сергей Скрипаль и его дочь находятся в коме, это подтвердила министр внутренних дел королевства Эмбер Радд.

Ранее сообщалось, что один из консультантов автора скандального «досье» на Дональда Трампа Кристофера Стила имел с Сергеем Скрипалем тесные связи. Консультант, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что некоторое время был знаком с господином Скрипалем и жил с ним рядом.

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил Сергея Скрипаля к 13 годам за шпионаж. 9 июля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех заключенных, включая Сергея Скрипаля (к тому моменту он уже 5 лет находился в колонии). Скрипаль был отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году он переехал в Великобританию, где получил политическое убежище.

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7 марта© Ньюстюб
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