В Самаре нашли двух пропавших девочек-подростков

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавших в Октябрьском районе Самары двух 13-летних девочек, которые 7 марта ушли в школу и не вернулись домой.

«Девочки были обнаружены сотрудниками полиции в торговом центре в компании знакомых подростков», — говорится в сообщении.

Девочки пояснили, что, не сообщая родителям о своем местонахождении, не осознавали последствий, к которым привело их исчезновение. В отношении них не было совершено противоправных действий. По данным МВД, подростки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят.