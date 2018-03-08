Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Круг сузился: ФКР сказала, кто мог дать допинг Крушельницкому
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Учительницей музыки, покорившей Интернет, оказалась педагог из Дубны
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
США испытали в Черном Море на России новое оружие
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Похудевшая Мэрайя Кэри стала героиней роскошной фотосессии
Шарлиз Терон надела сетчатые чулки на босоножки
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
17:44 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре нашли двух пропавших девочек-подростков

Полицейские в Самаре нашли двух девочек-подростков, не вернувшихся в среду из школы, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают пропавших в Октябрьском районе Самары двух 13-летних девочек, которые 7 марта ушли в школу и не вернулись домой.

«Девочки были обнаружены сотрудниками полиции в торговом центре в компании знакомых подростков», — говорится в сообщении.

Девочки пояснили, что, не сообщая родителям о своем местонахождении, не осознавали последствий, к которым привело их исчезновение. В отношении них не было совершено противоправных действий. По данным МВД, подростки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят.

«В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка», — добавляют в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Самаре нашли двух пропавших девочек-подростков
В Самаре полиция ищет двух девочек, не вернувшихся вчера из школы
МИД РФ ответил на угрозы украинских националистов сорвать выборы
Американские танкисты оценили «Армату»
Путин поздравил женщин с 8 Марта и прочитал стихи
СМИ: шпиона Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы
Со счетов покойного Каддафи исчезли миллиарды евро
В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета
Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз
Спорт
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом» Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь