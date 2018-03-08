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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Ляховичском районе прохожий спас из огня пенсионерку

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе прохожий спас пожилую женщину из огня, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о пожаре в д. Ольховцы поступило в МЧС 7 марта в 20.33.

«До прибытия подразделений проходивший мимо мужчина услышал звук сработавшего пожарного извещателя и через окно спас 86-летнюю хозяйку дома, которая не могла самостоятельно выбраться. Женщина была осмотрена бригадой скорой помощи, в госпитализации она не нуждалась», — рассказали в управлении. Извещатель в доме был установлен в 2015 году за счет райисполкома.

Прибывшие работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждена внутренняя отделка дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печи.

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