В Ляховичском районе прохожий спас из огня пенсионерку

«До прибытия подразделений проходивший мимо мужчина услышал звук сработавшего пожарного извещателя и через окно спас 86-летнюю хозяйку дома, которая не могла самостоятельно выбраться. Женщина была осмотрена бригадой скорой помощи, в госпитализации она не нуждалась», — рассказали в управлении. Извещатель в доме был установлен в 2015 году за счет райисполкома.