В Италии за сексуальное насилие над белоруской арестована семейная пара
Девушка из Беларуси с десятилетнего возраста приезжала на каникулы в Италию по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Девушка из Беларуси с десятилетнего возраста приезжала на каникулы в Италию по программе реабилитации детей с территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
МИНСК, 8 мар — Sputnik. Семейная пара в Италии задержана за сексуальное насилие и мошенничество в отношении девушки из Беларуси, сообщили в
Правоохранители уточнили, что белорусская девушка приезжала к данной семейной чете в рамках программы, которая помогала проводить реабилитацию детей с территорий пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.
Девушка из Беларуси, которой сейчас 22 года, проводила каникулы в итальянском городе Фарли с десяти лет. В 2014 году в результате тяжелой аварии во время катания на велосипеде, она оказалась почти полным инвалидом.
Итальянские полицейские считают, что семья, которая взяла под свой контроль всю жизнь девушки, решила оставить себе страховую выплату. Мошенники сумели присвоить 2 миллиона 120 тысяч евро.
Против них «итальянская фемида» выдвинула обвинения в сексуальном насилии, которому они подвергали девушку из Беларуси, а также в мошенничестве и обмане инвалида.
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