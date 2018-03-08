Пьяный мужчина бросил бутылку с дизтопливом в окно парламента
В центре Кишинева задержали хулигана, бросившего бутылку с дизтопливом в окно парламента. В полиции заявили, что мужчина был мертвецки пьян. Сам он говорить с нашей съемочной группой отказался.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.