Пьяный мужчина бросил бутылку с дизтопливом в окно парламента

«Он заявил, что это был акт политического несогласия. Что он не согласен с руководством страны», — сказала полицейский Роман Батыр.



Выяснилось, что это 30-летний житель Бельц. Живет он вдвоем с матерью. Она сказала, что на психиатрическом учете сын не стоит. За хулиганство ему грозит до трех лет тюрьмы.