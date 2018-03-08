Задержан подозреваемый в «минировании» троллейбусного парка

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о том, что в кишиневском троллейбусном парке № 1, якобы, заложена бомба.

По сообщению Управления полиции Кишинева, задержанному 30 лет, его схватили на Буюканах. Мужчина живет в Кишиневе. Свою вину он признал, добавив, что даже не думал, что за такие действия должно последовать наказание.

Если суд посчитает нужным, мужчине грозит до 42 тысяч леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до двух лет тюрьмы.

Напомним, что в понедельник, пятого марта, из-за звонка с сообщением о заложенном взрывном устройстве 90 человек эвакуировали из зданий управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка № 1. Оба здания расположены на одной территории на улице митрополита Дософтея, дом № 146. Утром в понедельник в полицию поступил звонок о том, что на территории троллейбусного парка заложена бомба. На место происшествия прибыли полиция, кинологи и саперы.

Известно, что мужчина совершил звонок из таксофона.