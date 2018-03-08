Задержан подозреваемый в «минировании» троллейбусного парка
Мужчина звонил в троллейбусный парк из таксофона, но инкогнито ему сохранить не удалось.
Мужчина звонил в троллейбусный парк из таксофона, но инкогнито ему сохранить не удалось.
КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о том, что в кишиневском троллейбусном парке № 1, якобы, заложена бомба.
По сообщению Управления полиции Кишинева, задержанному 30 лет, его схватили на Буюканах. Мужчина живет в Кишиневе. Свою вину он признал, добавив, что даже не думал, что за такие действия должно последовать наказание.
Если суд посчитает нужным, мужчине грозит до 42 тысяч леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до двух лет тюрьмы.
Напомним, что в понедельник, пятого марта,
Известно, что мужчина совершил звонок из таксофона.
Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в столичном троллейбусном парке № 1.
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