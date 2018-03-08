Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США просят у России продолжить поставки газа на Украину
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Поклонская отреагировала на просьбу Собчак к Киеву
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
СМИ: У Киева миллиардные убытки от разрыва обслуживания «Сатаны»
Китай прокомментировал послание Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Шипулин: Кузьмина хотела подарить мне олимпийскую медаль
Liverpool Echo: Футболист «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный макияж
«Сама на себя не похожа»: поклонники не узнали Ольгу Бузову
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
19:24 (мск), источник: Sputnik.md

Задержан подозреваемый в «минировании» троллейбусного парка

Мужчина звонил в троллейбусный парк из таксофона, но инкогнито ему сохранить не удалось.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Задержан мужчина, подозреваемый в заведомо ложном сообщении о том, что в кишиневском троллейбусном парке № 1, якобы, заложена бомба.

По сообщению Управления полиции Кишинева, задержанному 30 лет, его схватили на Буюканах. Мужчина живет в Кишиневе. Свою вину он признал, добавив, что даже не думал, что за такие действия должно последовать наказание.

Если суд посчитает нужным, мужчине грозит до 42 тысяч леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до двух лет тюрьмы.

Напомним, что в понедельник, пятого марта, из-за звонка с сообщением о заложенном взрывном устройстве 90 человек эвакуировали из зданий управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка № 1. Оба здания расположены на одной территории на улице митрополита Дософтея, дом № 146. Утром в понедельник в полицию поступил звонок о том, что на территории троллейбусного парка заложена бомба. На место происшествия прибыли полиция, кинологи и саперы.

Известно, что мужчина совершил звонок из таксофона.

Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе в столичном троллейбусном парке № 1.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Вот это да: 8 Марта в Молдове мог быть рабочим – никакого выходного
Контроль ужесточается: около ста 'нелегалов' задержаны в Подмосковье
МИД РФ ответил на угрозы украинских националистов сорвать выборы
Американские танкисты оценили «Армату»
Путин поздравил женщин с 8 Марта и прочитал стихи
СМИ: шпиона Сергея Скрипаля атаковали наемные убийцы
Со счетов покойного Каддафи исчезли миллиарды евро
В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета
Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз
Спорт
УЕФА открыл дело против «ПСЖ» по итогам матча ЛЧ с «Реалом» Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА 22 марта
Авто
Самые странные (и безумные) автомобили Женевы На каждом моторшоу встречаются необычные автомобили, но где-то их меньше, а где-то больше. Женевский автосалон в числе последних, потому что здесь традиционно выставляется множество мелких компаний — порой с сильно озадачивающими аппаратами.
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
«Митинг или букет»: как получить на 8 Марта все и сразу Психолог и колумнист «Леди Mail.Ru» Ольга Гуманова нашла ответ на вопрос, что же такое 8 Марта — день борьбы за равные права или праздник весны и женственности.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь