«За свинью ответишь». Актюбинка подала в суд на коллегу за оскорбление
Актюбинка подала в суд на коллегу за то, что та назвала ее свиньей и потребовала 400 тысяч тенге за моральный ущерб. Об этом пишет «Диапазон».
Актюбинка подала в суд на коллегу за то, что та назвала ее свиньей и потребовала 400 тысяч тенге за моральный ущерб. Об этом пишет «Диапазон».
Как сообщает издание, инцидент произошел в офисе актюбинской компании, когда поругались женщины. После этого одна из них написала заявление в суд с требованием привлечь коллегу к уголовной ответственности по статье «Оскорбление». В заявлении она написала, что та назвала ее свиньей.
«А так как женщина с детства имеет лишний вес, то сравнение с таким животным для нее очень оскорбительно. Просила обидчицу приговорить к штрафу и обязать выплатить ей 400 тысяч тенге. Обвиняемая в суде пояснила, что слова “свинья” не говорила, а произнесла слово свинство за то, что ее оппонент записывала их разговор на диктофон», — отмечает газета.
Суд пришел к выводу, что частный обвинитель не привел доказательств того, что ее обозвали свиньей, а предоставленная ею диктофонная запись велась негласно, а это не может быть вещдоком. Таким образом, подсудимую Татьяну суд оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Теперь оправданная имеет право через суд взыскать с частного обвинителя компенсацию за незаконное уголовное преследование.
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