«За свинью ответишь». Актюбинка подала в суд на коллегу за оскорбление

Источник: Tengrinews

Как сообщает издание, инцидент произошел в офисе актюбинской компании, когда поругались женщины. После этого одна из них написала заявление в суд с требованием привлечь коллегу к уголовной ответственности по статье «Оскорбление». В заявлении она написала, что та назвала ее свиньей.

«А так как женщина с детства имеет лишний вес, то сравнение с таким животным для нее очень оскорбительно. Просила обидчицу приговорить к штрафу и обязать выплатить ей 400 тысяч тенге. Обвиняемая в суде пояснила, что слова “свинья” не говорила, а произнесла слово свинство за то, что ее оппонент записывала их разговор на диктофон», — отмечает газета.