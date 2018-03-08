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19:53 (мск), источник: Tengrinews

В соцсетях появилась информация о побеге Муратхана Токмади

В соцсетях появилась информация о побеге Муратхана Токмади, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Сообщается, что он якобы совершил побег из областной больницы в Таразе.

«08.03.2018 года между 19.30 и 20.00 вечера из областной больницы города Тараз совершил побег в неизвестном направлении Токмади Муратхан Шакерханулы, который находился под стражей по обвинению в убийстве человека. Был одет в черную куртку до колен, джинсы, на ногах кроссовки либо туфли, — говорится в сообщении.

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Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в КУИС МВД РК. Бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием. Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Позже в интервью телеканалу КТК Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы «Банка ТуранАлем» (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов. Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали «несчастным случаем».

Суд по делу «стекольного короля» Муратхана Токмади начался в середине февраля. Сам обвиняемый полностью признал вину в убийстве банкира Ержана Татишева.

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