КУИС не подтверждает информацию о побеге Токмади
Ранее появилась информация о побеге «стекольного короля».
Ранее появилась информация о побеге «стекольного короля».
8 марта в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что Муратхан Токмади якобы совершил побег из областной больницы в Таразе. В
«Мы не подтверждаем», — сказал руководитель
Согласно тексту ориентировки, Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза 8 марта между 19.30 и 20.00. Бизнесмен, директор компании «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади обвиняется в убийстве известного банкира Ержана Татишева по статье 96 части 2 пунктам «ж» и «з» (Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.
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