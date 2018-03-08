КУИС не подтверждает информацию о побеге Токмади

8 марта в соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что Муратхан Токмади якобы совершил побег из областной больницы в Таразе. В пресс-службе КУИС МВД РК эту информацию не подтвердили, сообщает Today.kz.

«Мы не подтверждаем», — сказал руководитель пресс-службы КУИС МВД РК Галымжан Хасенов..



Согласно тексту ориентировки, Муратхан Токмади сбежал из областной больницы Тараза 8 марта между 19.30 и 20.00. Бизнесмен, директор компании «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади обвиняется в убийстве известного банкира Ержана Татишева по статье 96 части 2 пунктам «ж» и «з» (Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК РК редакции 1997 года.