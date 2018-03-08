В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд»

Источник: РИА Новости

«После звонка с угрозой взрыва из ТЦ “Охотный ряд” выведена одна тысяча человек, проводится проверка помещений», — рассказал собеседник агентства.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.