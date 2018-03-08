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8 марта, источник: РИА Новости

В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Порядка одной тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы после анонимного сообщения об угрозе «минирования», сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«После звонка с угрозой взрыва из ТЦ “Охотный ряд” выведена одна тысяча человек, проводится проверка помещений», — рассказал собеседник агентства.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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