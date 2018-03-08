В больнице Тараза подтвердили, что Муратхан Токмади сбежал

Источник: Zakon.kz

Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из больницы, говорится в полицейской ориентировке, сообщает Today.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

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Согласно информации полиции, «особо опасный преступник М. Токмади, 1966 года рождения», в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза (адмцентр Жамбылской области).

Между тем руководитель пресс-службы МВД Алмас Садубаев пока не смог подтвердить или опровергнуть информацию о побеге Токмади.

«Информации пока нет, к сожалению. Ничего не могу сказать», — сказал он агентству «Интерфакс-Казахстан».

В свою очередь в приемном отделении областной больницы в Таразе агентству «ИФ-Казахстан» подтвердили, что М. Токмади находился в больнице на лечении.

«Да (находился в больнице — ИФ-К). Мы не знаем (с каким заболеванием — ИФ-К), платно лежал на 1-м этаже», — сказали в приемном покое.