В больнице Тараза подтвердили, что Муратхан Токмади сбежал
Согласно информации полиции, «особо опасный преступник М. Токмади, 1966 года рождения», в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза.
Согласно информации полиции, «особо опасный преступник М. Токмади, 1966 года рождения», в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза.
Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади, обвиняемый в убийстве банкира в 2004 году, совершил побег из больницы, говорится в полицейской ориентировке, сообщает Today.kz со ссылкой на
Согласно информации полиции, «особо опасный преступник М. Токмади, 1966 года рождения», в четверг, примерно между 19:30 и 20:00 (аст), сбежал из областной больницы города Тараза (адмцентр Жамбылской области).
Между тем руководитель
«Информации пока нет, к сожалению. Ничего не могу сказать», — сказал он агентству «Интерфакс-Казахстан».
В свою очередь в приемном отделении областной больницы в Таразе агентству «ИФ-Казахстан» подтвердили, что М. Токмади находился в больнице на лечении.
«Да (находился в больнице — ИФ-К). Мы не знаем (с каким заболеванием — ИФ-К), платно лежал на 1-м этаже», — сказали в приемном покое.
На вопрос о том, действительно ли Токмади сбежал, собеседник ответил: «Да, сбежал, полицейские вокруг больницы».
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