Побег Токмади. Больница в Таразе оцеплена

На данный момент областную больницу оцепили и никого туда не впускают. Там сейчас проводятся следственные действия.

8 марта между 19.30 и 20.00 вечера из областной больницы города Тараз совершил побег в неизвестном направлении Токмади Муратхан Шакерханулы. Он находился под стражей по обвинению в убийстве человека. Был одет в черную куртку до колен, джинсы, на ногах кроссовки либо туфли.