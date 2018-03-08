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8 марта, источник: Tengrinews

Побег Токмади. Больница в Таразе оцеплена

Стали известны некоторые подробности побега казахстанского предпринимателя Муратхана Токмади из больницы Тараза, сообщает корреспондент Тengrinews.kz с места событий.

Источник: Tengrinews

На данный момент областную больницу оцепили и никого туда не впускают. Там сейчас проводятся следственные действия.

8 марта между 19.30 и 20.00 вечера из областной больницы города Тараз совершил побег в неизвестном направлении Токмади Муратхан Шакерханулы. Он находился под стражей по обвинению в убийстве человека. Был одет в черную куртку до колен, джинсы, на ногах кроссовки либо туфли.

Отметим, что все выездные пути из Тараза — в сторону Алматы и Шымкента — перекрыты.

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