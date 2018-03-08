Человек попал под поезд на Курском направлении в районе Царицына в Москве
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Один человек получил травмы, переходя железнодорожные пути Курского направления в Москве. Об этом в четверг сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в своем официальном
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