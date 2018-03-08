Жильцов 10-этажного дома эвакуировали из-за пожара на балконе со стройматериалами
В Костанае жильцов 10-этажного дома эвакуировали
В Костанае жильцов 10-этажного дома эвакуировали
Как рассказали в ведомстве, 8 марта в 23.42 в 10-этажном жилом доме произошел пожар на открытом балконе квартиры пятого этажа. Пожар был локализован в 00.02 и ликвидирован в 00.07. В результате Чп было эвакуировано 50 человек, из них 10 детей. Пожар ликвидировали 23 сотрудника Службы пожаротушения Костанайской области, задействовано шесть единиц специализированной пожарной техники.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Кроме того, на балконе наблюдалось скопление строительных материалов. В Комитете по ЧС напомнили гражданам, что захламленный балкон является источником пожарной опасности.
«Свалка на собственном балконе автоматически делает вас потенциальным погорельцем. Ситуация с захламленным балконом усугубляется еще и тем, что нередко они отделаны деревом и другими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться от любой искры. Самый простой и распространенный вариант — пепел от курения и непотушенные окурки соседей сверху», — рассказали в ведомстве. «Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая другие захламленные балконы и лоджии. Также имеется реальная опасность того, что огонь перейдет в квартиру», — добавили в
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