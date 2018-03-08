Жильцов 10-этажного дома эвакуировали из-за пожара на балконе со стройматериалами

Как рассказали в ведомстве, 8 марта в 23.42 в 10-этажном жилом доме произошел пожар на открытом балконе квартиры пятого этажа. Пожар был локализован в 00.02 и ликвидирован в 00.07. В результате Чп было эвакуировано 50 человек, из них 10 детей. Пожар ликвидировали 23 сотрудника Службы пожаротушения Костанайской области, задействовано шесть единиц специализированной пожарной техники.

«Свалка на собственном балконе автоматически делает вас потенциальным погорельцем. Ситуация с захламленным балконом усугубляется еще и тем, что нередко они отделаны деревом и другими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла. Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться от любой искры. Самый простой и распространенный вариант — пепел от курения и непотушенные окурки соседей сверху», — рассказали в ведомстве. «Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая другие захламленные балконы и лоджии. Также имеется реальная опасность того, что огонь перейдет в квартиру», — добавили в пресс-службе КЧС МВД РК.