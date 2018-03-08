В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое — ранены
8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое — ранены. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.
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