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8 марта, источник: БЕЛТА

В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое — ранены

8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое — ранены. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 7 марта на автодороге «Барановичи-Ляховичи». 27-летний водитель «Ниссана» не учел погодные условия и не правильно выбрал скорость. В результате автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с кроссовером БМВ.

В результате ДТП водитель и два пассажира «Ниссана» (46-летняя жительница Бреста и 36-летний житель деревни Сакуны) были госпитализированы. Утром 8 марта женщина умерла в больнице.

Установлено, что все пострадвшие были пристегнуты. По факту ДТП проводится проверка.

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