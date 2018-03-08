В лобовом столкновении под Ляховичами погиб человек, еще двое — ранены

Авария произошла вечером 7 марта на автодороге «Барановичи-Ляховичи». 27-летний водитель «Ниссана» не учел погодные условия и не правильно выбрал скорость. В результате автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с кроссовером БМВ.

В результате ДТП водитель и два пассажира «Ниссана» (46-летняя жительница Бреста и 36-летний житель деревни Сакуны) были госпитализированы. Утром 8 марта женщина умерла в больнице.