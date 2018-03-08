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8 марта, источник: РИА Новости

Неизвестный попытался проникнуть в посольство России в США

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне, заявили RT в диппредставительстве.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь «хулиганским образом».

«Был задержан, передан местным властям», — сказал представитель посольства.

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