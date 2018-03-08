Неизвестный попытался проникнуть в посольство России в США
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне, заявили RT в диппредставительстве.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне, заявили RT в диппредставительстве.
Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил
«Был задержан, передан местным властям», — сказал представитель посольства.
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