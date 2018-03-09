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00:29 (мск), источник: ТАСС

Трое подростков пострадали в ДТП в Москве

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с мачтой освещения на Калужском шоссе в Новой Москве, пострадали трое человек, находившихся в машине.

Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На Калужском шоссе на повороте на дорогу к поселку ЛМС произошло столкновение автомобиля с мачтой освещения. Пострадали трое человек, находившихся в автомобиле», — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что всем пострадавшим — от 15 до 18 лет.

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