Трое подростков пострадали в ДТП в Москве

Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На Калужском шоссе на повороте на дорогу к поселку ЛМС произошло столкновение автомобиля с мачтой освещения. Пострадали трое человек, находившихся в автомобиле», — сказали в ведомстве.