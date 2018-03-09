Трое подростков пострадали в ДТП в Москве
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с мачтой освещения на Калужском шоссе в Новой Москве, пострадали трое человек, находившихся в машине.
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Автомобиль столкнулся с мачтой освещения на Калужском шоссе в Новой Москве, пострадали трое человек, находившихся в машине.
Об этом в четверг ТАСС сообщили в
«На Калужском шоссе на повороте на дорогу к поселку ЛМС произошло столкновение автомобиля с мачтой освещения. Пострадали трое человек, находившихся в автомобиле», — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что всем пострадавшим — от 15 до 18 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.