Пытавшегося пробраться в посольство России в США задержала Секретная служба

«Александр Кейт Адамс, 29 лет, был задержан за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств… Прочие вопросы следует адресовать Секретной службе США, которая и произвела задержание», — сказал собеседник агентства.
Согласно отчету полиции, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, нарушитель порядка сначала пытался проникнуть на территорию посольства, а потом устроил потасовку на находящейся неподалеку от посольства заправочной станции.
Ранее о попытке неизвестного проникнуть на территорию посольства РФ в Вашингтоне сообщил пресс-секретарь дипмиссии Николай Лахонин. По его словам, инцидент произошел в ночь на четверг. О мотивах мужчины ничего не известно.
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