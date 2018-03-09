Пытавшегося пробраться в посольство России в США задержала Секретная служба

Источник: РИА Новости

«Александр Кейт Адамс, 29 лет, был задержан за незаконное проникновение и нападение без отягчающих обстоятельств… Прочие вопросы следует адресовать Секретной службе США, которая и произвела задержание», — сказал собеседник агентства.

Согласно отчету полиции, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, нарушитель порядка сначала пытался проникнуть на территорию посольства, а потом устроил потасовку на находящейся неподалеку от посольства заправочной станции.