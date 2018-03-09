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02:48 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Британии полиция оцепила места захоронения жены и сына Скрипаля

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полиция Великобритании оцепила территорию на кладбище в британском городе Солсбери, где захоронена жена и сын экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля после того, как в воскресенье его госпитализировали с отравлением, сообщает газета Daily Telegraph.

Источник: РИА Новости

Как отмечает газета Guardian, предположительно, оцепление было установлено в большей степени для того, чтобы оградить места захоронения от представителей прессы. Как ранее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Великобритании, группа экспертов также возобновила работу в доме госпитализированного в Солсбери мужчины, которым, по данным СМИ, является Сергей Скрипаль.

Как сказал один из следователей полиции Уилтшира в интервью газете Daily Telegraph, оцепление на кладбище и в доме Скрипаля могло быть установлено, в том числе, с целью поиска улик. «Эти кордоны были установлены с единственной целью — изучить этим места и посмотреть, находились ли эти двое под наблюдением у наемников. Они будут искать улики в кустах», — сказал источник издания. По данным газеты, Скрипаль и его дочь были на кладбище на прошлой неделе и оставили цветы у надгробия сына на годовщину его смерти.

Кроме того, издания предполагают, что инцидент с Скрипалем может побудить полицию начать расследование в связи с кончиной его жены и сына. Как отмечает Daily Telegraph, супруга экс-полковника ГРУ Людмила умерла в 2012 году от рака, ей было 59 лет. Их сын Александр скончался в возрасте 43 лет во время отпуска в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, предположительно, из-за почечной недостаточности.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была «попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества».

Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.

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